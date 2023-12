Assembleia Geral, na sede do Botafogo em General Severiano, definiu mudança no estatuto - Arthur Barreto/Botafogo

Publicado 18/12/2023 13:26

Com 252 votos a favor e 99 contrários, os sócios aprovaram a reforma do estatuto do Botafogo. A principal mudança diz respeito ao número de membros do Conselho Deliberativo do clube social, que sofre uma forte redução, caindo de 239 para apenas 80 conselheiros.



A medida visa a melhorar a gestão do clube após a venda da SAF do futebol para John Textor. Com menor número de membros no Conselho, a expectativa é de que decisões para os esportes olímpicos e a sede social sejam tomadas com mais objetividade.



Outra mudança aprovada pelos sócios, em Assembleia Geral no domingo, foi a definição de como os membros do Conselho Deliberativo serão escolhidos: eles terão de ser eleitos. Desta maneira, beneméritos e grande beneméritos não terão mais assentos garantidos.



"Parabenizo a maturidade de todo o quadro associativo do Botafogo pela decisão. Seguimos fortalecendo a democracia alvinegra e tornando o clube cada vez mais transparente e profissional", postou nas redes sociais o vice gera do Botafogo associativo, Vinícius Assumpção.