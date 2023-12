Eduardo em ação durante jogo do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 18/12/2023 21:31

Rio - O Corinthians monitora de perto e fez uma consulta a Eduardo, meio-campista do Botafogo. Os valores foram considerados altos pelo clube paulista, mas conversas devem acontecer nos próximos dias. A partir daí, o Corinthians decidirá se avançará ou não na negociação. As informações são do jornalista André Hernan.

Eduardo, que tem contrato válido até o fim de 2024, chegou ao Botafogo na segunda janela de 2022 e rapidamente se firmou no time titular do Alvinegro. Ele fechou aquela temporada com três gols e uma assistência em 14 jogos disputados.

No entanto, o meio-campista rompeu o tendão do músculo posterior da coxa esquerda no fim de outubro de 2022, durante o clássico com o Fluminense. Assim, perdeu o restante daquela temporada e só voltou a jogar em março deste ano.

Em 2023, Eduardo disputou 49 partidas, marcou 12 gols e distribuiu sete assistências. Ele foi um dos principais jogadores do Glorioso na temporada, mas caiu de produção no segundo turno do Brasileirão, assim como boa parte do time.