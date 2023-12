Eduardo é jogador do Botafogo - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Eduardo é jogador do BotafogoFoto: Vítor Silva/Botafogo

Publicado 18/12/2023 15:43

Rio - O meio-campista Eduardo, do Botafogo, será julgado pela 3ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por causa da expulsão no jogo contra o Coritiba, válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A sessão acontecerá na quarta-feira, 20.

Eduardo foi denunciado no artigo 254 § 1º inciso I do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que diz respeito a "qualquer ação cujo emprego da força seja incompatível com o padrão razoavelmente esperado para a respectiva modalidade". A pena prevista é suspensão de uma a seis partidas.

Vale lembrar que o jogador foi expulso após dar um carrinho por trás em Andrey no meio de campo, aos 29 minutos do primeiro tempo. Inicialmente, o árbitro aplicou o cartão amarelo. Após revisão no VAR, contudo, apresentou o vermelho.