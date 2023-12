O ex-jogador de futebol Bebeto - Júlia Passos / Alerj

Rio - Bebeto fará sua estreia como comentarista em 2024. De acordo com a "Folha de São Paulo", o ex-atacante de Flamengo e Vasco assinou com a Band para fazer parte do time de transmissões do Campeonato Carioca na próxima temporada e deve ser anunciado pela emissora nos próximos dias.

Além de Bebeto, a Band também terá comentários de Ricardo Rocha e Washington Coração Valente, como em 2023. A emissora ainda está em busca de um quarto nome, já que Athirson, que integrou a equipe no ano passado, assumiu um cargo no no governo federal recentemente e não poderá comentar novamente.

Na narração, não haverá mudanças. Sérgio Maurício e Roby Porto continuam comandando os jogos do estadual do Rio.