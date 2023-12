Luiz Henrique deixou o Fluminense em 2022 e está no Betis, da Espanha - Lucas Merçon/Fluminense

Luiz Henrique deixou o Fluminense em 2022 e está no Betis, da EspanhaLucas Merçon/Fluminense

Publicado 23/12/2023 13:30 | Atualizado 23/12/2023 13:30

Rio - Assim como o Flamengo, o Fluminense também entrou na briga pela contratação de Luiz Henrique, de 22 anos, que atua pelo Real Betis, da Espanha. O modelo seria de empréstimo do jovem, que não vem sendo titular. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

O jornal espanhol "Relevo", que noticiou o interesse do Flamengo, afirmou que a negociação é complexa, já que o Betis tem o desejo de vender Luiz Henrique em definitivo. O jovem tem contrato com o clube espanhol até junho de 2028.

Pelo Betis, Luiz Henrique entrou em campo em 60 partidas, contando o período de 1 ano e meio que está na Europa, fez quatro gols e deu nove assistências. Na atual temporada, o jovem perdeu um pouco de espaço.

Revelado pelo Fluminense, o atacante se profissionalizou em 2020. No total, Luiz Henrique entrou em campo em 120 partidas, fez 14 gols e deu 14 assistências. Ele foi campeão do Carioca em 2022 pelo Tricolor.