Felipe Melo terminou a temporada de 2023 em alta pelo Fluminense - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 24/12/2023 17:12

exaltou a mudança de patamar conquistada pelo Tricolor.

A temporada do Fluminense foi tão especial, com a conquista inédita da Libertadores - além do Carioca goleando o Flamengo por 4 a 1 na final ­-, que nem mesmo a goleada sofrida por 4 a 0 para o Manchester City, na final do Mundial abalou os jogadores. Na chegada ao Rio , no sábado (23), Felipe Melo

"A gente volta com o sentimento de colocar o patamar do Fluminense onde ele sempre mereceu. Colocar no clube um troféu que ele sempre almejava. Chegamos na final. Para quem entende de futebol, até um certo momento, batemos de frente com o Manchester City. Ele são muito fortes, seleção do mundo e foram os justos vencedores. O Fluminense, hoje, está num patamar que não tinha sido alcançado anteriormente", afirmou Felipe Melo.

Fernando Diniz fez coro ao volante do Fluminense, e não vê a goleada sofrida como uma mancha na temporada especial para os tricolores.



"Foi um ano espetacular. O sonho maior, que era conquistar a Libertadores, aconteceu. O Carioca também aconteceu, de maneira inesquecível. Conseguimos promover a afirmação de Alexsander, Martinelli, André, Nino, que se tornaram jogadores de seleção brasileira. Do Cano mais uma vez, de Felipe Melo, a maneira como ele acabou a temporada. Do Marcelo, a volta", resumiu o treinador.