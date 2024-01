Zagallo ao lado do amado número 13 - Reprodução/Redes Sociais

Zagallo ao lado do amado número 13Reprodução/Redes Sociais

Publicado 06/01/2024 09:54

Rio - Ídolo do futebol brasileiro, Mario Jorge Lobo Zagallo, que morreu nesta última sexta-feira, aos 92 anos, tinha uma relação especial com os clubes do Rio de Janeiro. A lenda foi ídolo de Botafogo e Flamengo, mas trabalhou também como treinador dirigindo Fluminense e Botafogo.

Como jogador de futebol, Zagallo só defendeu três clubes: América, Flamengo e Botafogo. Após iniciar a carreira no clube da Zona Norte, o Velho Lobo chegou ao Flamengo em 1951. No Rubro-Negro fez parte do histórico time de 1953 a 1955, que conquistou o tricampeonato carioca pelo clube da Gávea.

Em 1958 chegou ao Botafogo para fazer parte do maior time da história do Alvinegro. Ao lado de nomes como Garrincha, Didi e Nilton Santos, Zagallo conquistou dois Cariocas e duas taças do Rio-SP, além de outras competições de menor relevância.

Como treinador, Zagallo iniciou sua carreira pelo próprio Botafogo e de forma vitoriosa. O treinador foi bicampeão carioca em 1967 e 1968 e campeão brasileiro em 1968. O bom trabalho no Alvinegro foi credencial para que o o Velho Lobo assumisse e conquistasse o título da Copa de 1970 com a seleção brasileira. No total, foram quatro passagens pelo Glorioso.

No Flamengo, Zagallo teve três passagens. Ele comandou o Rubro-Negro nos anos de 1970 trabalhando com alguns jogadores que fariam parte da equipe campeã do mundo em 1981, teve uma nova passagem em 1985, e dirigiu o clube da Gávea no começo dos anos 2000. O Velho Lobo conquistou dois Cariocas: 1972 e 2001 e a Copa dos Campeões em 2001.

Porém, como treinador, Zagallo ainda passou por Fluminense e pelo Vasco. No Tricolor, o Velho Lobo, logo após conquistar a Copa do Mundo com a seleção brasileira no México, se sagrou campeão carioca em 1971. Ele comandou o Vasco nos anos de 1980 e 1990, porém, sem grandes títulos de expressão.