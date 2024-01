-

Publicado 06/01/2024 10:18

Rio - Ícone do futebol brasileiro, Mario Jorge Lobo Zagallo, que morreu aos 92 anos, teve sua despedida retratada por jornais de todo o mundo. Duas características se destacaram, sua parceria com Pelé dentro de campo, e também o fato de ser o único homem da história a conquistar quatro Copas do Mundo.

O jornal espanhol "AS" relembrou as conquistas do Velho Lobo. Zagallo foi jogador da seleção brasileira nas Copas de 1958 e 1962, foi treinador em 1970, e coordenador técnico no Mundial de 1994.

"A importância de Zagallo no futebol mundial é que ele é o único jogador na história de seu país a participar de quatro dos cinco títulos conquistados pelo Brasil em nível de Copa do Mundo, conquistando dois como elemento de campo e dois como comissão técnica", destacou a publicação.

Já o jornal "Olé", da Argentina, citou a parceria com Pelé. Zagallo foi bicampeão ao lado do Rei do Futebol como jogador em 1958 e 1962. O Velho Lobo, inclusive, foi o último titular da primeira conquista mundial da seleção brasileira a morrer.

"Como ponta-esquerda, Velho Lobo fez parte da seleção brasileira que conquistou as Copas do Mundo de 1958 na Suécia (contra a seleção local) e de 1962 no Chile (contra a Tchecoslováquia), ao lado de Pelé", destacou a publicação argentina.