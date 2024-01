Zagallo faleceu aos 92 anos neste sábado, 6 - Reprodução

Zagallo faleceu aos 92 anos neste sábado, 6Reprodução

Publicado 06/01/2024 07:17 | Atualizado 06/01/2024 10:08

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ednaldo Rodrigues, decretou luto oficial de sete dias pelo falecimento de Zagallo.



"A CBF e o futebol brasileiro lamentam a morte de uma das suas maiores lendas, Mário Jorge Lobo Zagallo. A CBF presta solidariedade aos seus familiares e fãs neste momento de pesar pela partida deste ídolo do nosso futebol", declarou Rodrigues em nota.



A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) também lamentou o falecimento da "lenda do futebol e único tetracampeão", em uma publicação no X (antigo Twitter).

A CONMEBOL lamenta o falecimento de Mário Jorge Lobo Zagallo, lenda do futebol e único tetracampeão mundial como jogador, técnico e assistente. Condolências aos familiares e amigos do astro brasileiro. pic.twitter.com/xgCzREWErN — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) January 6, 2024

Vários clubes brasileiros começaram a render homenagens ao ídolo em suas redes sociais.

"Zagallo Eterno tem 13 letras. Nos deixou um herói que moldou a história do futebol brasileiro. Mario Jorge Lobo Zagallo entra para a eternidade como um revolucionário, um pilar histórico do esporte", diz a nota publicada pelo Flamengo, responsável por revelar o então jovem atacante em 1951.

"Zagallo eterno" tem 13 letras.



Nos deixou um herói que moldou a história do futebol brasileiro. Mario Jorge Lobo Zagallo entra para a eternidade como um revolucionário, um pilar histórico do esporte.



Zagallo vestiu o Manto Sagrado em 205 partidas. Fez parte do timaço que… pic.twitter.com/9geqzrJqNF — Flamengo (@Flamengo) January 6, 2024

Segundo time por qual Zagallo atuou profissionalmente, o Botafogo lamentou o falecimento e lembrou que pode homenagear o ídolo ainda em vida com uma estátua em frente ao Estádio Nilton Santos, popularmente conhecimento como Engenhão.

"O Botafogo lamenta a partida de um dos seus maiores ídolos, campeão como jogador e treinador, com um currículo vitorioso e notável no esporte, uma verdadeira lenda do futebol brasileiro. Desejamos força aos familiares, amigos e fãs", escreveu o Glorioso nas redes sociais.

ETERNO EM NOSSOS CORAÇÕES!



Ainda em vida, o nosso ídolo recebeu uma justa homenagem no Estádio Nilton Santos. A casa do Glorioso tem a honra de ter uma estátua de um dos maiores da história do futebol brasileiro. Uma fonte de inspiração para as futuras gerações. pic.twitter.com/PkyaOc6xCb — Botafogo F.R. (@Botafogo) January 6, 2024 Rivais do Velho Lobo em campo, Vasco da Gama e Fluminense também prestaram suas condolências e lembraram da importância de Zagallo para o futebol brasileiro. Rivais do Velho Lobo em campo, Vasco da Gama e Fluminense também prestaram suas condolências e lembraram da importância de Zagallo para o futebol brasileiro.

O Cruzmaltino também rememorou a passagem do tetracampeão como técnico em São Januário, entre as décadas de 80 e 90, com direito a três títulos: Troféu Colombino, Taça Gustavo de Carvalho e Taça Adolpho Bloch. No Tricolor a passagem a beira de campo foi mais curta, entre 1971 e 1972, mas não mesmo vitoriosa já que levou um Estadual para as Laranjeiras.

Foi com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento do tetracampeão mundial Zagallo.



Ao longo de sua longa e vitoriosa trajetória no futebol, Mário Jorge Lobo Zagallo defendeu as cores do Vasco da Gama em duas oportunidades, ambas na função de treinador, com 49… pic.twitter.com/q8bkuQjlBx — Vasco da Gama (@VascodaGama) January 6, 2024

O Fluminense Football Club lamenta profundamente o falecimento de Mario Jorge Lobo Zagallo, uma das grandes lendas da história do futebol brasileiro e mundial e campeão pelo Tricolor.



Toda a nossa força e os nossos sentimentos aos amigos, familiares e fãs de um ídolo eterno. pic.twitter.com/26CMd6yzhk — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 6, 2024

Entre os jogadores, Ricardo Rocha foi um dos primeiros a homengear Zagallo. No Instagram, o zagueiro campeão do mundo em 1994 afirmou que o Velho Lobo, então coordenador da Seleção na Copa dos EUA, "salvou a sua carreira" e que vê-lo partir "é como viver um grande pesadelo onde os imortais se vão e nos deixam".

Outros clubes, apesar de não terem tido a presença do treinador em sua trajetória, também se solidarizaram em homenagens nas redes sociais. Dentre eles, o São Paulo FC que colocou o ex-atleta como alguém que "marcou história" no futebol.



O Santos também prestou sua homenagem ao compartilhar uma foto de Zagallo com o Pelé: "O nosso Rei Pelé te espera no reino sagrado", disse o clube em postagem na sua conta do Instagram.



Fora do eixo Rio-São Paulo, as mensagens de apoio e solidariedade por parte dos clubes também foram exibidas. O Atlético-MG afirmou que o futebol "se despede de um dos seus grandes nomes", com a partida do treinador e o chamou de "grande ídolo nacional." O Coritiba também destacou os seus títulos prestou condolências aos familiares. "Estará marcado para sempre na história", escreveu.

O ex-jogador o Branco, tetracampeão mundial com a seleção brasileira em 1994, nos Estados Unidos, agradeceu ao amigo e afirmou que Zagallo será eternamente reverenciado por meio de uma postagem em suas redes sociais. "Tive a honra de aprender muito contigo".



O atacante Marinho, do Fortaleza, ex-Flamengo, publicou um vídeo carinhoso ao lado de Zagallo. Ele postou ainda outras fotos em diversas visitas ao treinadora. "Essa notícia me pegou de surpresa. Escrevo essa legenda com lágrimas nos olhos", disse o jogador, que afirmou ter convivido com Zagallo em seus últimos anos. "Apenas agradecer por cada minuto contigo", escreveu.



O ex-lateral, Athirson, ex-jogador do Flamengo, que foi convocado por Zagallo para defender a seleção brasileira também o homenageou também usou as redes sociais para prestar a sua solidariedade. "Campeão dentro e fora de campo", disse ele.

Campeão do mundo em 1994 com a seleção brasileira, Ricardo Rocha, postou um texto em homenagem ao Velho Lobo. O ex-zagueiro afirmou que Zagallo salvou sua carreira. "Zagallo, eu te amo! Algumas perdas simplesmente tiram seu chão. Essa é uma, ou talvez pra mim, uma das maiores delas".

Capitão do penta e tetracampeão com a seleção brasileira, Cafu também fez uma postagem relembrando o convívio com o ícone. "Difícil dar bom dia em uma situação como essa e se tratando de Zagallo. Tive no Zagallo não só um treinador, mas amigo, pai, companheiro, mestre, me ensinou muito. Nosso respeito era mútuo e muito grande. Sentávamos depois dos jogos e dávamos risada. Essa imagem da alegria e do comprometimento que vai ficar. Juntamos a fome com a vontade de comer. Amamos tanto a Seleção e quando se fala de Zagallo, fala de seleção brasileira", publicou.

Pentacampeão com a seleção brasileira e presente na Copa do Mundo de 2006, que Zagallo trabalhou como coordenador técnico, Ronaldinho também postou sua despedida do Velho Lobo. "Obrigado por tudo, Mestre!".

*Com informações da AFP