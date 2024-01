Ronaldo e Zagallo, em treino da Seleção - Reprodução / Instagram

Ronaldo e Zagallo, em treino da SeleçãoReprodução / Instagram

Rio - Ronaldo Fenômeno foi mais um a se despedir de Zagallo nas redes sociais, neste sábado (6). Os dois estiveram juntos em três Copas do Mundo (1994, 1998 e 2022), nas Olimpíadas de 1996 e na Copa América de 1997. O ex-jogador fez questão de reforçar a importância do Velho Lobo em sua vida e sua carreira.

Nas ocasiões em que estiveram juntos na seleção brasileira, venceram a final da Copa de 1994 e a Copa América de 1997. Já nas Olimpíadas de Atlanta, ficaram com a medalha de bronze.

Confira o texto completo feito por Ronaldo Fenômeno:

"Zagallo tem um significado enorme na minha vida e carreira, mas sua grandeza transcende as relações interpessoais. O que ele representa para o mundo, para o esporte e para o país é de uma dimensão tão fora do comum que, hoje, com a sua partida, muitos falarão em fim de uma era. Direi diferente: sua era é eterna. Zagallo Eterno tem 13 letras.



O Velho Lobo é o último dos campeões do mundo de 1958 a nos deixar; o último de uma geração que colocou o Brasil no mapa do futebol; o único tetracampeão mundial. Sorte a nossa que teve de engolir essa lenda e aprender com sua paixão pela Seleção Brasileira o verdadeiro sentido da amarelinha. Sorte a minha que tive a sua direção em campo - sem dúvida alguma, meu melhor técnico - e a sua mentoria para além das quatro linhas - Mario Jorge também foi um pai pra mim.



Sua trajetória é extraordinária. Seu legado é inigualável. São 92 anos de história e o que fica comigo é a lembrança da sua emoção em vida - intensa, expressiva, apaixonada -, em todos os momentos compartilhados. Obrigado, mestre. Te amo. Descanse em paz."