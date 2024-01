Dorival Júnior tem contrato com o São Paulo até o final de 2024 - Mauro Pimentel / AFP

Dorival Júnior tem contrato com o São Paulo até o final de 2024Mauro Pimentel / AFP

Publicado 06/01/2024 12:43

São Paulo - O técnico Dorival Júnior conversou com a diretoria do São Paulo, na reapresentação do time, neste sábado (6), e garantiu que não houve nenhum contato da CBF até o momento para que se tornasse o novo comandante da seleção brasileira. As informações são do jornalista André Hernan, do 'Uol'.

A diretoria do clube paulista aguarda o contato da CBF pelo treinador, visto que o próprio Ednaldo Rodrigues, presidente da entidade, declarou que o alvo para o cargo é Dorival Júnior

Dorival Júnior tem contrato com o São Paulo até o final de 2024, e segue trabalhando normalmente no planejamento do clube.