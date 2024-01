Zico e Zagallo em 1998 - AFP

Publicado 06/01/2024 14:18

Rio - Maior ídolo da história do Flamengo, Zico, de 70 anos, lamentou a morte de Mario Jorge Lobo Zagallo, que tinha 92 anos. Por meio do seu perfil no Instagram, Galinho destacou a enorme contribuição do Velho Lobo para a história do futebol mundial.

"O Brasil perde um dos grandes nomes da história do futebol: o campeoníssimo Zagallo. Que ele descanse em paz. O Brasil e o futebol agradecem", publicou o Galinho.



Zagallo e Zico estiveram juntos na delegação da seleção brasileira no vice-campeonato da Copa do Mundo de 1998. O Velho Lobo era o técnico e o Galinho coordenador de futebol da CBF. Na ocasião, o Brasil perdeu a final para a França.

Zagallo foi treinador do Flamengo em algumas oportunidades. Em uma delas, dirigiu Zico e os dois foram campeões do Carioca de 1972. O Galinho tinha apenas 19 anos na ocasião.