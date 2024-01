Zagallo, lenda do futebol brasileiro - Foto: Nelson ALMEIDA / AFP

Publicado 06/01/2024

Rio - Multicampeão e lendário personagem do futebol, Mario Jorge Lobo Zagallo, que morreu na noite da última sexta-feira, 5 , conquistou o último título da carreira em Alagoas, justamente sua terra natal. O Velho Lobo nasceu no dia 9 de agosto de 1931 e se mudou com menos de um ano de idade para o Rio de Janeiro.

Depois de se tornar um dos grandes ídolos da seleção brasileira e marcar história no futebol carioca, quis o destino que a última taça do Velho Lobo fosse em Alagoas. Em 2001, como técnico do Flamengo, Zagallo sagrou-se campeão da Copa dos Campeões.

Naquela ocasião, o Rubro-Negro venceu o São Paulo por 5 a 3 no jogo de ida da final, disputada em João Pessoa. Na volta, em Maceió, o Fla perdeu por 3 a 2. Entretanto, apesar desse último revés, o Flamengo levou a melhor no placar agregado (7 a 6) e levantou a taça de campeão.

Numa entrevista concedida ao jornalista alagoano Victor Meló, ao extinto O Jornal, em 2011, Zagallo não escondeu a felicidade pelo fato.

"Deus me permitiu que o meu último título fosse levantado na terra dos meus pais e na minha terra. Tive essa felicidade de vencer a Copa dos Campeões em Maceió, com o Flamengo, e fiquei muito emocionado com tudo isso. Foi um ciclo que se fechou ali. Por onde vou carrego esse orgulho de ter nascido em Alagoas e essa conquista foi mais um presente que ganhei", disse o Velho Lobo.