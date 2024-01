Zagallo, ex-jogador de futebol. Periodos de setembro de 1958 a novembro de 1998. - Arquivo O Dia

Zagallo, ex-jogador de futebol. Periodos de setembro de 1958 a novembro de 1998.Arquivo O Dia

Publicado 06/01/2024 10:34

Rio - Figura essencial na história da seleção brasileira, Mario Jorge Lobo Zagallo, que morreu na última sexta-feira, aos 92 anos, recebeu homenagens de jogadores que disputaram a última Copa do Mundo, mas que não puderam acompanhar sua carreira como jogador e treinador. Vini Jr e Richarlison se manifestaram nas redes sociais.

O atacante do Real Madrid publicou no Twitter uma foto do Velho Lobo com os dizeres: "Obrigado por tanto, Lenda. Descanse em paz". Zagallo é o único homem a conquistar quatro Copas do Mundo, sendo um dos grandes responsáveis pela história gloriosa da seleção brasileira.

Richarlison, de 26 anos, que defende o Tottenham, citou o fato de não ter acompanhado a carreira de Zagallo, porém, como qualquer pessoa ligada ao futebol tem dimensão da importância do Velho Lobo para o esporte.

"Infelizmente não te vi jogar e nem treinar, mas, depois que vestimos a camisa da Seleção pela primeira vez, é inevitável conhecer o seu legado e o amor que sempre teve pelo Brasil e pelo futebol. As duas Copas que ganhou como jogador; o maior time da história em 70; o “vocês vão ter que me engolir”, quando alguns te davam como acabado, mas venceu a Copa América e ainda seria vice-campeão mundial mais uma vez. Que bom que hoje temos acesso às imagens e à sua história pra te reverenciar como merece. Obrigado por tudo! Descanse em paz, Velo Lobo!", publicou no Instagram.