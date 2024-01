Thiago Silva fez um dos gols da vitória do Chelsea - AFP

Thiago Silva fez um dos gols da vitória do ChelseaAFP

Publicado 06/01/2024 16:19

Inglaterra - Vivendo um momento de recuperação na temporada, o Chelsea voltou a vencer neste sábado. Em duelo pela Copa da Inglaterra, os Blues derrotaram o Preston por 4 a 0, em duelo realizado pelo Stamford Bridge, pela terceira rodada da competição. Foi a terceira vitória seguida do clube londrino na competição.

Com uma equipe bastante modificada, o Chelsea fez os quatro gols da vitória no segundo tempo. Armando Broja abriu o placar aos 13 minutos. Logo depois, assim que entrou na partida, Thiago Silva ampliou. Raheem Sterling fez o terceiro e no fim, Enzo Fernández apareceu para completar a goleada.

Os Blues vão voltar a jogar na próxima terça-feira por outra competição. O clube londrino irá encarar o Middlesbrough, na próxima terça-feira, às 17 horas (de Brasília), no Riverside Stadium. O duelo é válido pela semifinal da Copa da Liga Inglesa.

Pelo Campeonato Inglês, o Chelsea volta a jogar no próximo dia 13, em Londres, contra o Fulham, às 9 horas (de Brasília). O clube londrino ocupa a décima colocação com 28 pontos.