Rainha do futebol, Marta recebeu vídeo especial de Zagallo quando venceu a bola de ouro pela sexta vez, em 2018 - AFP

Rainha do futebol, Marta recebeu vídeo especial de Zagallo quando venceu a bola de ouro pela sexta vez, em 2018AFP

Publicado 06/01/2024 15:39

"NOSSO HERÓI se foi… A personificação perfeita das cores verde e amarela na pele..!! MUITO OBRIGADA, por vc HONRAR nosso povo, nosso país, o futebol brasileiro, e principalmente, aos amantes da bola e da nossa Seleção…!! Ou melhor, a SUA SELEÇÃO..!!! SAUDADES..!!!! #ZAGALLOÉDOBRASIL", escreveu Marta.

Em 2018, quando Marta venceu a bola de ouro de melhor jogadora do mundo pela sexta vez, Zagallo fez um vídeo especial para a Rainha.



"Marta, ontem eu tive a felicidade ver você recebendo o sexto prêmio. O que não é fácil, não é pra qualquer um. Você pode botar sua banca mesmo. Eu me recordo que tive com você lá em Salvador. Me recordo perfeitamente. Então, é uma satisfação muito grande estar podendo falar um pouco com você, através do vídeo, e esperando que você possa ganhar mais outra vez. Não custa nada. Um beijo", declarou o Velho Lobo, em 2018.