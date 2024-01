Fernando Diniz - Joilson Marconne/CBF

Publicado 06/01/2024 17:20

Rio - Demitido da seleção brasileira na última sexta-feira, o treinador Fernando Diniz, de 49 anos, esperava um convite para permanecer no cargo. De acordo com informações do portal "UOL", o técnico também ficou incomodado pelo fato do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, ter procurado o presidente do Fluminense, Mario Bittencourt, antes de ter falado com ele.

Diniz tinha contrato com a CBF até junho de 2024. Ele topou ficar na condição de interino, conciliando o Fluminense e a Seleção, antes da chegada de Carlo Ancelotti. Porém, o italiano renovou com o Real Madrid, e não irá comandar a seleção brasileira.

De acordo com o site, Ednaldo Rodrigues não teria sido claro na conversa com Fernando Diniz, não dizendo nem que estava demitindo o treinador diretamente. O comunicado só foi feito, após o treinador do Fluminense questionar se iria permanecer no comando da seleção brasileira até junho.

Em sua passagem, Fernando Diniz comandou a seleção brasileira em seis jogos, todos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Sob o comando do treinador, o Brasil venceu Bolívia e Peru, empatou com a Venezuela e foi derrotado por Uruguai, Colômbia e Argentina.