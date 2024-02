Davidson foi anunciado como novo reforço do Istambul Basaksehir, da Turquia - Divulgação / Botafogo

Davidson foi anunciado como novo reforço do Istambul Basaksehir, da TurquiaDivulgação / Botafogo

Publicado 07/02/2024 15:42

Alvo do Botafogo em 2023, o atacante Davidson foi anunciado nesta quarta-feira (7) como novo reforço do Istambul Basaksehir, da Turquia. O jogador, de 32 anos, acertou um contrato válido por um ano e meio após atuar por duas temporadas no Wuhan Three Towns, da China.

Davidson foi o artilheiro do Campeonato Chinês em 2022 e, em suas duas temporadas pelo Wuhan Three Towns, marcou 24 gols e deu 16 assistências em 59 jogos. Ele chega ao Istambul Basaksehir após rescindir seu contrato com o clube asiático, mas demonstrou sua gratidão pelo time.

"Cheguei em um clube em reconstrução, que vinha da segunda divisão e conseguimos alcançar o título da Superliga e a vaga na Champions da Ásia. Quero agradecer imensamente a todos que fizeram parte dessa minha história na China", declarou Davidson.



Seu bom desempenho no futebol chinês chamou a atenção do Botafogo que, em março do ano passado, enviou uma proposta ao Wuhan Three Towns por Davidson. A oferta, entretanto, foi recusada pelo próprio clube chinês, por mais que, segundo o próprio atacante, o negócio não foi concretizado por detalhes.

Essa será a segunda passagem de Davidson no futebol turco, sabendo que, entre 2020 e 2021, atuou no Alanyaspor. O atacante também já defendeu as camisas do Vitória de Guimarães, GD Chaves e Covilhã, todos de Portugal. No Brasil, o jogador de 32 anoso atuou por Fluminense de Feira, Santa Rita, Jacobina, Fortaleza, Galícia e Porto-PE.