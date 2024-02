Confira imagens do carro da Alpine para a temporada de Fórmula 1

A Alpine é mais uma equipe a apresentar seu carro para a temporada 2024 de Fórmula 1. O modelo A524 troca o azul de 2023 pelo preto da fibra de carbono, o que ajuda a diminuir o peso do veículo, e o rosa.



Sexta colocada, com 120 pontos, a equipe francesa espera deixar de lado a temporada passada, quando conquistou apenas dois pódios, com dois terceiros lugares. Para isso, trocou de chefe de equipe, com Otmar Szafnauer demitido. Em seu lugar, Bruno Famin foi confirmado nesta quarta-feira (7).



O que não muda é a dupla de pilotos. A Alpine terá mais uma vez dois franceses nas pistas: Pierre Gasly e Esteban Ocon.



A temporada 2024 de Fórmula 1 tem início no dia 3 de março de 2024, com o GP do Bahrein. Antes, as equipes vão à mesma pista Sakhir para a pré-temporada, de 21 a 23 de fevereiro.

brb. Just admiring this beast! pic.twitter.com/mvsLiiWhF3 — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) February 7, 2024

