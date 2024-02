Vitor Roque no treino do Barcelona - Foto: Pau BARRENA / AFP

Publicado 07/02/2024 14:14

Espanha - Em resolução firmada nesta quarta-feira, a Comissão de Competição da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) rejeitou o pedido de suspensão do segundo cartão amarelo que o atacante Vitor Roque recebeu na vitória do Barcelona sobre o Alavés, no último sábado, por 3 a 1, em partida válida pelo Campeonato Espanhol.

"Esta Comissão considera que as imagens fornecidas pelo alegado clube (Barcelona) não demonstram a existência de um erro material manifesto, sendo evidente a existência de contato. Não há provas claras que o jogador advertido não tenha praticado a ação", diz parte do texto que mantém a aplicação do segundo cartão amarelo.

A tese de defesa dos advogados do Barcelona é que o juiz da partida não tinha motivos para considerar que o atleta brasileiro tenha feito uma entrada temerária capaz de caracterizar o cartão.

Diante da decisão, o departamento jurídico do Barcelona já anunciou que vai apelar junto ao Tribunal de Recurso para tentar anular a suspensão, a fim de poder contar com o atacante brasileiro no compromisso da próxima rodada do Campeonato Espanhol.

Em terceiro lugar na classificação, o Barcelona contabiliza 50 pontos. O Real Madrid lidera a competição de forma isolada (58) e tem dois a mais que o Girona (56). Com a missão de tentar diminuir a distância para os dois primeiros colocados, o time da Catalunha entra em campo neste domingo, e recebe o Granada.