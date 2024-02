Benzema garante que cumpriu os treinos individuais impostos pelo clube durante a intertemporada - Fayez Nureldine / AFP

Publicado 07/02/2024 12:30 | Atualizado 07/02/2024 12:37

Arábia Saudita - Pouco tempo depois de se reapresentar no Al-Ittihad, o francês Karim Benzema se envolveu em nova polêmica. O atacante discutiu com o técnico Marcelo Gallardo e abandonou o treino, na segunda-feira (5), de acordo com o jornal local 'Arriyadiyah'.

Benzema havia sido afastado por Gallardo por não chegar a tempo de uma intertemporada e quase deixar o clube na última janela de transferências, mas retornou aos treinos com a equipe na própria segunda-feira, quando discutiu com o treinador.

Segundo o jornal, Gallardo ordenou que Benzema fizesse um trabalho individual, uma vez que ainda não estava no mesmo ritmo dos companheiros. O atacante recusou e afirmou que havia cumprido os treinos individuais impostos pelo clube durante a intertemporada.

Na terça-feira, o time saudita publicou fotos de Benzema treinando apenas na academia, junto com outros jogadores lesionados. Ele, inclusive, não foi relacionado para o duelo com o Al Tai, nesta quarta-feira (7), pelo campeonato local.