Publicado 07/02/2024 10:30

Rio - O Palmeiras oficializou na manhã desta quarta-feira a contratação do atacante Lázaro, de 21 anos, que foi revelado pelo Flamengo. O jovem foi emprestado pelo Almería, da Espanha, por um ano, com opção de compra para o clube paulista. Lázaro falou sobre a expectativa no novo clube.

"Bastante feliz por esse desafio de me integrar à Família Palmeiras. Tenho certeza de que serão bons momentos vividos aqui. Agora é trabalhar para que possamos conquistar muitas coisas nesta temporada", disse em entrevista ao site oficial do Palmeiras.

No Palmeiras, Lázaro irá reencontrar Richard Ríos, que também atuou no Flamengo, e outros ex-companheiros de seleção brasileira de base. O jovem acredita que poderá lutar por títulos, com a camisa do clube paulista.

"Fiquei muito feliz de reencontrar alguns amigos que já conhecia. Falei um pouco com o Richard Ríos (ex-Flamengo). O Garcia, o Fabinho, também conheço da época de Seleção de base. Tenho boa relação com todo mundo, são bons garotos. Nada melhor do que chegar agora ao Palmeiras, uma grande equipe, que sempre disputa títulos. Estou bem acompanhado e aos poucos eles vão passando mais do clube para mim", afirmou.

Lázaro se profissionalizou em 2020 e integrou o elenco do Flamengo até 2022. O atacante, de 21 anos, atuou no total em 62 partidas pelo clube carioca, fazendo oito gols e dando oito assistências. Ele conquistou uma Libertadores, um Brasileiro, uma Copa do Brasil e um Carioca pelo Rubro-Negro.

O jovem foi negociado pelo Fla no fim da temporada de 2022. O valor da transferência foi de 7 milhões de euros (R$ 36,34 mi na cotação da época). Pelo clube espanhol, o brasileiro entrou em campo em 36 jogos e marcou seis gols.