Jeddah Central Stadium deve ser entregue até o fim de 2030Reprodução

Publicado 06/02/2024 21:30

A Arábia Saudita assinou o contrato para iniciar a construção de um estádio que deve receber jogos na Copa do Mundo de 2034. O Jeddah Central Stadium, na cidade de Jedá, terá capacidade para 45 mil torcedores e deve ficar pronto quatro anos antes da competição.

A responsabilidade do projeto ficou com o Grupo GMP, que fez estádios como a Arena da Amazônia, em Manaus. O design da arena será inspirado no bairro Al-Balad, um dos principais pontos turísticos no centro de Jedá.



Até o momento, os valores para a construção não foram divulgados com precisão pela Jeddah Central Company, mas são esperados cerca de 12 bilhões de riais sauditas (aproximadamente R$ 16 bilhões). A verba virá do Fundo de Investimento Público saudita, que é sócio-majoritário do Newcastle, da Premier League, e dos quatro grandes clubes da Arábia Sautia: Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad e Al-Ahli.



A Arábia Saudita foi a única candidata para a Copa do Mundo em 2034, e receber a confirmação por parte da Fifa até o fim deste ano.