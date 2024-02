Gabriel Medina - WSL/Daniel Smorigo

Publicado 06/02/2024 19:29 | Atualizado 06/02/2024 19:42

Rio - A etapa de Pipeline, no Havaí, não trouxe bons resultados para os surfistas brasileiros. No primeiro dia de competição, Italo Ferreira, Gabriel Medina, Samuel e Miguel Pupo foram eliminados e não avançaram às oitavas de final do primeiro circuito da temporada da Liga Mundial de Surfe (WSL). Yago Dora foi o único dos seis representantes do país e avançar de fase.

Yago Dora venceu o australiano Jacob Willcox com somatório de 14,10. Italo Ferreira foi eliminado para o americano Jordy Smith no último minuto da bateria, sendo superado por 13,67 a 12,04. Já Samuel Pupo travou uma batalha equilibrada com o australiano Liam O'Brien, mas não evitou a derrota por 12,17 a 11,83. Por fim, Miguel Pupo caiu para o havaiano Imaikalani deVault por 10,46 a 10,10, enquanto Devid Silva sofreu uma dura derrota para o havaiano John John Florence por 17,34 a 8,84.

A decepção do dia foi Gabriel Medina. O tricampeão mundial foi derrotado para o caçula da família Colapinto e obteve a menor pontuação em baterias no dia (2,73). Medina e Crosby Colapinto pegaram o mar em calmaria e tiveram dificuldades para encontrar boas ondas. O jovem estreante conseguiu a melhor onda da disputa e anotou um somatório de 8,86 para vencer o brasileiro.

Resultados:

Ethan Ewing (AUS) 12.66 x 4.27 Kelly Slater (EUA)

Samuel Pupo (BRA) 11.83 x 12.17 Liam O`Brien (AUS)

Ryan Callinan (AUS) 5.17 x 1.93 Jake Marshall (EUA)

Connor O`Leary (JAP) 8.00 x 6.84 Jackson Bunch (HAV)

Jack Robinson 10.16 (AUS) x 10.83 Ramzi Boukhiam (MAR)

Italo Ferreira 12.04 (BRA) x 13.67 Jordy Smith (AFS)

Barron Mamiya 14.16 (HAV) x 7.00 Frederico Moraes (PRT)

Yago Dora 14.10 (BRA) x 12.20 Jacob Willcox (AUS)

Griffin Colapinto (EUA) 11.17 x 10.33 Shion Crawford (HAV)

Ian Gentil (HAV) 10.67 x 5.40 Kanoa Igarashi (JAP)

Gabriel Medina (BRA) 2.73 x 8.86 Crosby Colapinto (EUA)

Miguel Pupo (BRA) 10.10 x 10.46 Imaikalani deVault (HAV)

John John Florence (HAV) 17.34 x 8.84 Deivid Silva (BRA)

Callum Robson (AUS) x Seth Moniz (HAV)

Matthew McGillivray (AFS) x Eli Hanneman (HAV)

Leonardo Fioravanti (ITA) x Kade Matson (EUA)