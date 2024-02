Jürgen Klopp não permanecerá no Liverpool em 2024/25 - AFP

Publicado 06/02/2024

Após o anúncio de que Xavi não permanecerá no comando do Barcelona para a próxima temporada, o clube catalão vai ao mercado em busca de um novo treinador para 2024/25. Sabendo disso, Jürgen Klopp é o nome preferido da diretoria blaugrana e, segundo o jornal espanhol "As", o alemão é o grande desejo de Joan Laporta, presidente do Barcelona.

Klopp é outro treinador que não permanecerá em seu clube na próxima temporada. O alemão decidiu por encerrar seu ciclo vitorioso no Liverpool a partir do próximo verão, e ficará livre no mercado. Sabendo disso, o Barcelona planeja marcar reuniões com o alemão para ver se ele aceitará participar do projeto.

Entretanto, o clube catalão deve ter dificuldades para convencer Klopp. Isso porque, ao anunciar seu desligamento com o Liverpool a partir do fim da temporada, o alemão afirmou que não orientará uma equipe ou uma seleção pelo menos durante um ano. Diante disso, o Barcelona terá a missão difícil de convencer o treinador a mudar de ideia.

Klopp é um dos treinadores mais vitoriosos da história do Liverpool. O alemão comanda o clube inglês desde 2015, e venceu 284 das 467 partidas que disputou. Além disso, conquistou uma Premier League, uma Copa da Inglaterra, uma Copa da Liga Inglesa, uma Supercopa da Inglaterra, uma Liga dos Campeões, uma Supercopa Europeia e um Mundial de Clubes como técnico dos "Reds".

Além de Klopp, outros nomes considerados por Deco, diretor de futebol do Barcelona, são os do português Sérgio Conceição, que atualmente comanda o Porto, e o alemão Hansi Flick, ex-treinador do Bayern de Munique e da seleção de seu país.