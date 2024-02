Alexsander em ação durante jogo do Brasil contra o Paraguai no Torneio Pré-Olímpico - Foto: Joilson Marconne/CBF

Alexsander em ação durante jogo do Brasil contra o Paraguai no Torneio Pré-OlímpicoFoto: Joilson Marconne/CBF

Publicado 06/02/2024 20:30 | Atualizado 06/02/2024 20:31

Venezuela - Depois da derrota por 1 a 0 para o Paraguai na primeira rodada do quadrangular do Pré-Olímpico, o Brasil já virou a chave para a partida contra a Venezuela. Nesse sentido, o volante Alexsander projetou o confronto, elogiou a seleção venezuelana e ressaltou que o grupo acredita na reação no torneio.

"Temos todas as condições de buscar essa vaga. Dependemos de nós mesmos e vamos com tudo para o jogo com a Venezuela. Sabemos que se trata de um adversário difícil, ainda mais atuando em casa, e que faz uma ótima campanha na competição. Mas acreditamos na nossa reação", disse Alexsander, ao site oficial da CBF.

Venezuela e Brasil medirão forças na quinta-feira, a partir das 20h (de Brasília), no Estádio Brigido Iriarte, em Caracas. A partida é válida pela segunda rodada do quadrangular final do torneio.



SITUAÇÃO DAS SELEÇÕES NA TABELA

Atualmente, o Brasil está zerado e ocupa a lanterna do quadrangular. O Paraguai, por sua vez, soma três pontos e aparece no topo da tabela. Já Argentina e Venezuela, que empataram primeira na rodada, têm um ponto cada.