Bruno Soares - Reprodução

Publicado 07/02/2024 22:15

Rio - Nesta quarta-feira, 7, a organização do Rio Open informou que a edição 2024 do torneio homenageará Bruno Soares, que se aposentou em 2022. O ex-tenista é um dos principais nomes do Brasil no esporte e, ao longo da carreira, conquistou seis Grand Slams. Além disso, já chegou a ser o número 2 do mundo no ranking de duplas.

Bruno venceu os seguintes Grand Slams: Australian Open 2016 (duplas masculinas); US Open 2016 e 2020 (duplas masculinas); Australian Open 2016 (duplas mistas); e US Open 2012 e 2014 (duplas mistas).

Cabe recordar que o torneio tem a tradição de homenagear personalidades que marcaram o esporte tanto nacional quanto internacionalmente. Maria Esther Bueno e Gustavo Kuerten (Guga), por exemplo, já foram homenageados.

Em tempo: a décima edição Rio Open acontecerá entre os dias 17 e 25 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro. Carlos Alcaraz, Stanislas Wawrinka e o atual campeão, Cameron Norrie, são alguns dos destaques do torneio.