Neymar assistiu ao clássico em camarote e cumprimentou os torcedores do Santos na vila Belmiro - Reprodução de vídeo / Santos

Publicado 07/02/2024 21:03

Neymar foi a grande atração do clássico entre Santos e Corinthians, nesta quarta-feira (7). O atacante do Al-Hilal retornou à Vila Belmiro e ouviu a torcida santista cantar: "Olê, olê, olê, olá…Neymar, Neymar!"



O homem está em casa! pic.twitter.com/gX0pkMeFDE — Santos FC (@SantosFC) February 7, 2024

Já o Santos celebrou, em uma postagem nas redes sociais, a presença do ídolo da torcida: "O homem está em casa!"



Como Neymar chegou atrasado e só apareceu aos 29 minutos do primeiro tempo, alguns torcedores preferiram aguardar pela chegada do jogador no corredor de acesso ao camarote, e não assistiram ao que acontecia em campo.



O atacante, que foi convidado a ir ao jogo pelo presidente do Santos, Marcelo Teixeira, deixou sua casa em Mangaratiba, no Rio, e foi de helicóptero até o CT Rei Pelé, na cidade paulista. De lá, foi de carro para a Vila Belmiro.