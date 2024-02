Ministro do Esporte, André Fufuca, e o presidente da CBF, Ednaldo - Lesley Ribeiro/CBF

Rio - Nesta quarta-feira, 7, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, recebeu o ministro do Esporte, André Fufuca, na sede da entidade. Na reunião, Fufuca reafirmou o apoio do Governo Federal à candidatura do Brasil como país-sede da próxima Copa do Mundo Feminina , que será disputada em 2027.

"A gente procura sempre ter esse diálogo aberto e transparente, e essa aproximação com a CBF. A gente sabe que é importante que haja essa interação, até porque nós temos o mesmo intuito, o mesmo desejo, que é trazer a Copa do Mundo Feminina para o Brasil. A FIFA está vindo ao Brasil neste mês para fazer uma vistoria em alguns estados, e a gente, por parte do Ministério, também irá até a Suíça ou a França, para entrarmos em contato com o presidente da FIFA, fazendo, assim, um diálogo franco e sincero, demonstrando que o Brasil tem interesse em seguir a Copa do Mundo feminino", disse André Fufuca, ao site oficial da CBF.

"Temos um grande potencial, grandes jogadoras que temos no nosso país, e acima de tudo, por termos a consciência que o Brasil é a terra do futebol e quer ser o palco dessa importantíssima competição, que é o Campeonato Mundial do Futebol Feminino", completou.

Além de André Fufuca, também estiveram presentes no encontro: o secretário Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor, Athirson Mazolli ; a secretária Nacional de Esportes de Alto Desempenho, Iziane Marques; o secretário-geral da CBF, Alcino Reis Rocha; e os presidentes da Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo, Gustavo Vieira, e da Federação Amapaense de Futebol, Netto Góes.

"Essa troca de informações é muito importante para a CBF. Procuramos sempre fazer o melhor para a gestão do futebol brasileiro. Portanto, o ministro Fufuca, a Iziane e o Athirson vieram exatamente neste momento tão importante para o futebol brasileiro. Eles são parceiros do futebol brasileiro, principalmente na candidatura para a Copa do Mundo Feminina em 2027 no Brasil", disse Ednaldo, ao site oficial da CBF.

"Eles têm trocado informações e participado deste processo. A CBF quer que eles acompanhem também as visitas que a FIFA vai fazer a partir do dia 20 no Brasil, em algumas arenas como aqui no Rio de Janeiro, em Salvador, Brasília, Recife. É importante ter o Governo Federal presente", concluiu.

Cabe mencionar que André Fufuca, Athirson e Iziane também aproveitaram a passagem pela CBF para visitar Dorival Júnior, que assumiu no mês passado o cargo de treinador da seleção brasileira masculina principal.

CANDIDATURAS PARA A COPA DO MUNDO FEMININA

Além do Brasil, há outras duas candidaturas para receber o torneio em 2024 . São elas: Alemanha, Bélgica e Holanda (em conjunto); e Estados Unidos e México (em conjunto). Uma votação aberta no Congresso da FIFA em Bangkok, Tailândia, no dia 17 de maio de 2024, definirá quem receberá a Copa do Mundo Feminina 2027.