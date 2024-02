Emerse Faé assumiu interinamente a Costa do Marfim e chegou à final da Copa Africana de Nações - Issouf SANOGO / AFP

Publicado 07/02/2024 19:27

venceu a República Democrática do Congo por 1 a 0, gol de Sébastien Haller, e está na final da Copa Africana de Nações disputada em casa. A seleção conseguiu o feito

A Costa do Marfim, gol de Sébastien Haller, e está na final da Copa Africana de Nações disputada em casa. A seleção conseguiu o feito após trocar de técnico no fim da fase de grupos e enfrentará a Nigéria, que passou nos pênaltis pela África do Sul, após empate em 1 a 1.

Os adversários da grande decisão se enfrentaram na fase de grupos, com vitória dos nigerianos por 1 a 0. Essa foi uma das duas derrotas da Costa do Marfim no Grupo A, sendo a outra ainda mais dolorosa: 4 a 0 para Guiné Equatorial.



Após a goleada, o técnico Jean-Louis Gasset foi demitido antes mesmo de saber se sua equipe estava classificada para as oitavas de final. Ele conquistou apenas uma vitória, por 2 a 0, sobre Guiné-Bissau, a pior do Grupo A.



Mesmo com o péssimo desempenho, os donos da casa se classificaram com a última vaga das quatro melhores campanhas de terceiros colocados, dentre seis grupos.



Sob o novo comando do ex-jogador Emerse Faé, auxiliar que virou técnico interino, a Costa do Marfim superou a favorita Senegal nos pênaltis, nas oitavas, depois venceu Mali e, agora, África do Sul.



A final da Copa Africana de Nações será no domingo (11), às 17h (de Brasília).