Lucas Perri em ação durante jogo do LyonFoto: Divulgação/X @OL

Publicado 07/02/2024 17:34

França - Lucas Perri, ex-Botafogo, estreou pelo Lyon nesta quarta-feira, 7. O goleiro foi titular e peça importante do time na vitória sobre o Lille por 2 a 1 no Groupama Stadium, em partida válida pelas oitavas de final da Copa da França. Com o resultado, o Lyon avançou às quartas da competição.

Na partida, o goleiro brasileiro chegou a fazer quatro defesas em finalizações que vieram dentro da área. Além disso, teve a segunda maior nota do time no jogo de acordo com os dados do "SofaScore", site especializado em estatísticas.



Após a partida, o Lyon abriu uma votação no "X" (antigo twitter) para que os torcedores escolhessem o melhor homem em campo. Perri não foi o eleito, mas apareceu dentre as quatro opções disponibilizadas pelo clube francês.

Après cette qualification ...



C'est le moment d'élire le joueur du match #OLLOSC | @easportsfcfr — Olympique Lyonnais (@OL) February 7, 2024

PASSAGEM PELO BOTAFOGO E TRANSFERÊNCIA PARA O LYON

Lucas Perri chegou ao Botafogo na segunda janela de 2022. O goleiro assumiu a titularidade do Glorioso na reta final daquela temporada por causa de uma lesão de Gatito Fernández.

Já em 2023, foi um dos grandes destaques do Alvinegro, especialmente no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O goleiro disputou 63 jogos naquela temporada e não foi vazado em 27.