Igor Coronado é o camisa 10 do Al-IttihadDivulgação / Al-Ittihad

Publicado 07/02/2024 16:47

Rio - Meia especulado no Botafogo e no Flamengo, Igor Coronado recebeu uma oferta milionária vinda do Corinthians. Segundo o "UOL", o clube paulista ofereceria ao jogador, que rescindiu seu contrato com o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, 7 milhões de euros (R$ 37,4 milhões) por dois anos de contrato.

Caso Igor Coronado aceite a oferta do Corinthians, o meia receberia, aproximadamente, cerca de R$ 1,5 milhão por mês. Com tal proposta, ele estaria decidido a defender o Alvinegro Paulista, com quem tem conversas informais há semanas.

O jogador de 31 anos, inclusive, teve sua chegada aprovada por Mano Menezes, demitido na última segunda-feira (5) do cargo de treinador do Corinthians. Apesar disso, com a chegada de Antonio Oliveira, ex-Cuiabá, à ocupação deixada por Mano, Igor Coronado não deve ter nenhum impedimento para jogar no "Timão".

Igor Coronado é um dos nomes mais presentes em especulações de transferências nesse início de ano. O meia teve seu nome veiculado no Botafogo, que demonstrou interesse em sua contratação, e no Flamengo. O meia foi oferecido ao Rubro-Negro nos últimos dias por diversos intermediários, mas o clube descartou o investimento, por ora, entendendo que tem outras prioridades no elenco.

Essa seria a primeira passagem de Igor Coronado no futebol brasileiro. Revelado no futebol europeu, o meia tem passagens por clubes de Malta e Itália antes de fazer carreira no Mundo Árabe. Ele jogou por três temporadas no Al Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos, antes de se transferir ao Al-Ittihad, onde viveu sua melhor fase na carreira.

No clube saudita, que, atualmente, conta com nomes como Benzema, Kanté e Fabinho, Igor Coronado fez 75 partidas, 16 gols e 35 assistências. Além disso, conquistou um Campeonato Nacional e uma Supercopa da Arábia Saudita.