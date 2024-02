Lance do jogo entre Brasil e Paraguai - Foto: Joilson Marconne/CBF

Lance do jogo entre Brasil e Paraguai Foto: Joilson Marconne/CBF

Publicado 05/02/2024 18:52

Venezuela - Nesta segunda-feira, 5, o Brasil perdeu para o Paraguai por 1 a 0 no Estádio Brigido Iriarte, em Caracas, pela primeira rodada do quadrangular final do Torneio Pré-Olímpico. Fabrizio Peralta fez o único gol do dia. A seleção brasileira teve novamente uma atuação ruim no torneio e criou muito pouco. Ainda assim, teve um pênalti a favor no primeiro tempo, mas Endrick desperdiçou.

A seleção brasileira volta a campo na próxima quinta-feira, às 20h (de Brasília), para enfrentar a Venezuela no Estádio Brigido Iriarte. O jogo é válido pela segunda rodada do quadrangular final.

Já o Paraguai encara a Argentina no mesmo dia e local, mas às 17h (de Brasília). A partida também é válida pela segunda rodada do quadrangular fina do Torneio Pré-Olímpico.



O JOGO

O Brasil deixou a desejar no primeiro tempo. A Canarinho mostrou muita dificuldade para trocar passes e ainda viu o Paraguai ter mais volume e levar a melhor nas jogadas ofensivas pelo alto.

Não por acaso, a seleção paraguaia ficou em vantagem no primeiro tempo. Após cobrança de escanteio aberta aos 47 minutos, Vieira pegou o rebote e deu um chutão em direção à área. Peralta apareceu livre de marcação e cabeceou na saída de Mycael.



A seleção brasileira, mesmo com uma atuação ruim, ainda teve chances de marcar. Endrick desperdiçou um pênalti e uma chance cara a cara com o goleiro. Já John Kennedy perdeu uma oportunidade de frente para o gol e dentro da área.

Na etapa complementar, o Brasil não mostrou inspiração para reverter o cenário. A Seleção continuou mal e seguiu com dificuldade para levar perigo à meta defendida pelo goleiro Ángel González. A melhor chance veio numa cabeçada na reta final de partida de Lucas Fasson, mas a bola foi para fora.

Nesse cenário, melhor para o Paraguai, que controlou o segundo tempo. La Albirroja já não tinha mais o mesmo ímpeto ofensivo, mas soube se defender. Assim, o 0x1 permaneceu até o apito final.

FICHA TÉCNICA

Brasil 0x1 Paraguai



Data e Hora: 5/2/2024, às 17h

Local: Estádio Brigido Iriarte, em Caracas (VEN)

Árbitro: Roberto Pérez (PAR)



Cartões amarelos: Arthur Chaves, Lucas Fasson e Marquinhos (BRA) / Marcelo Fernández, Fernando Cardozo e Diego Gómez (PAR)

Cartões vermelhos: -

Gols: Peralta (0-1) (47'/1ºT)

BRASIL (Técnico: Ramon Menezes)

Mycael; Khellven (Ronald, 34'/2ºT), Arthur Chaves, Lucas Fasson e Rikelme (Gabriel Pec, 15'/2ºT); Bruno Gomes, Andrey Santos, Alexsander e Gabriel Pirani (Marquinhos, 25'/2ºT); John Kennedy e Endrick (Giovane, 34'/2ºT).

PARAGUAI (Técnico: Carlos Jara Saguier)

Ángel González; Alan Núñez, Ronaldo de Jesús, Gilberto Flores e Rivas (Parzajuk, 30'/2ºT); Peralta, Wílder Viera, Diego Gómez e Leguizamón (Román, 37'/2ºT); Marcelo Fernández (Alexis Cantero, 24'/2ºT) e Marcelo Pérez (Fernando Cardozo, 30'/2ºT).