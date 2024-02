Lance do jogo entre Argentina e Venezuela no Pré-Olímpico - Federico Parra / AFP

Publicado 05/02/2024 22:18

Venezuela - Nesta segunda-feira, 5, Venezuela e Argentina empataram em 2 a 2 no Estádio Brigido Iriarte, em Caracas, pela primeira rodada do quadrangular final do Pré-Olímpico. O goleiro Brey (contra) abriu o placar para a seleção anfitriã do torneio, mas Carlos Vivas (contra) e Thiago Almada colocaram a Albiceleste em vantagem. Já nos minutos finais de partida, Kelsy marcou de pênalti e deu números finais ao jogo.



Com o resultado as duas seleções somam um ponto nesta fase da competição. Já o Paraguai, que venceu o Brasil , tem três e aparece no topo da tabela. A seleção brasileira está zerado e fica na lanterna.

AGENDA

A Argentina volta a campo na próxima quarta-feira, às 17h (de Brasília), para enfrentar o Paraguai no Estádio Brigido Iriarte. O jogo é válido pela segunda rodada do Pré-Olímpico.

Já a Venezuela encara o Brasil no mesmo dia e local, mas às 20h (de Brasília). A partida também é válida pela segunda rodada do quadrangular fina do Torneio Pré-Olímpico.