Lázaro é jogador do Almería, da EspanhaFoto: Divulgação/X @U_D_Almeria

Publicado 05/02/2024 21:27

São Paulo - Na noite desta segunda-feira, 5, Lázaro desembarcou no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para realizar exames e assinar contrato com o Palmeiras. O jogador, que é cria da base do Flamengo, pertence ao Almería, da Espanha, e ficará emprestado ao Alviverde até dezembro deste ano. Há uma opção de compra de 80% dos direitos do atleta por 13 milhões de euros (quase R$ 69,7 milhões na cotação atual). Veja abaixo imagens da chegada de Lázaro, registradas pelo canal "BTB Sports".

Lázaro desembarca no Brasil para realizar exames médicos e assinar contrato com o Palmeiras.



Lázaro se profissionalizou em 2020 e integrou o elenco do Flamengo até 2022, quando foi negociado com o Almería por 7 milhões de euros (R$ 36,34 mi na cotação da época). Pelo clube espanhol, o brasileiro entrou em campo em 36 jogos e marcou seis gols.

O atacante atuou em 62 partidas pelo Rubro-Negro, fez oito gols e deu oito assistências. Além disso, conquistou uma Libertadores, um Brasileirão, uma Copa do Brasil e um Campeonato Carioca com a camisa do Fla.