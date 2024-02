Madureira e Portuguesa empataram sem gols no Conselheiro Galvão - Nathan Diniz / AAP

Publicado 05/02/2024 18:10

Rio - Madureira e Portuguesa-RJ empataram sem gols, nesta segunda-feira (5), no Conselheiro Galvão, no encerramento da 6ª rodada da Taça Guanabara. O resultado manteve o Tricolor Suburbano em quarto lugar, enquanto a Lusa, com um ponto a menos, ainda segue viva na disputa por uma vaga na semifinal.

O Madureira foi superior durante os 90 minutos. O goleiro Dida, da Portuguesa-RJ, fez pelo menos duas grandes defesas no primeiro tempo. Já na etapa final, o jogo ficou aberto e a Lusa chegou a assustar. No último lance, o Tricolor Suburbano quase marcou, mas a defesa lusitana salvou em cima da linha.

Com o empate, o Madureira chegou aos dez pontos e ocupa o quarto lugar. Já a Portuguesa está em oitavo, com nove. O Tricolor Suburbano volta a campo na próxima quinta-feira (8), às 15h45, contra o Nova Iguaçu, no Laranjão, enquanto a Lusa enfrenta o Boavista, sexta (9), às 19h15, em Saquarema.