Anúncio do time mandante do primeiro jogo da NFL no Brasil - Divulgação/NFL

Anúncio do time mandante do primeiro jogo da NFL no BrasilDivulgação/NFL

Publicado 05/02/2024 21:07

Estados Unidos - O Philadelphia Eagles será o mandante do primeiro jogo da história da National Football League (NFL) no Brasil. A informação foi confirmada pelo comissário da liga, Roger Goodell, na noite desta segunda-feira, 5. A partida acontecerá no dia 6 de setembro (sexta-feira).

Ainda não está confirmado quem será o adversário dos Eagles. No entanto, já sabe-se que os seguintes times visitarão os Eagles durante a temporada regular de 2024: Dallas Cowboys; New York Giants; Washington Commanders; Cleveland Browns; Atlanta Falcons; Jacksonville Jaguars; Pittsburgh Steelers; Green Bay Packers; e Carolina Panthers.

Philadelphia Eagles First-ever NFL game in South America. Brazil, we’ll see you soon!



Philadelphia Eagles O primeiro jogo da NFL na América do Sul. Nos vemos em breve Brasil! pic.twitter.com/bMdZNEaElT — Philadelphia Eagles (@Eagles) February 5, 2024

"A organização Eagles está honrada por ter sido selecionada para jogar no primeiro jogo da Nationall Football League. Com o crescimento global do nosso esporte sendo uma prioridade máxima para nossa liga, nós abraçamos a oportunidade de aumentar nossa base de fã ao redor do mundo e trazer o futebol dos Eagles para 38 milhões de fãs no Brasil. Um do países com maior diversidade cultural, o Brasil é um caldeirão internacional (nota da redação: aqui foi usada a expressão 'melting pot', que significa um lugar com variedade de pessoas e culturas). E nós esperamos ansiosamente experimentar seu calor, vibrante, e acolhedor ambiente neste ano", disse Jeffrey Lurie, CEO e presidente dos Eagles.

Vale lembrar que a NFL anunciou, no dia 13 de dezembro de 2023 , que realizaria pela primeira vez uma partida no Brasil. A liga também havia confirmado que a Neo Química Arena, casa do Corinthians, tinha o local escolhido para receber o jogo. Agora, foram confirmados o dia e o time mandante.

A partida em São Paulo será um dos cinco jogos da temporada regular a serem disputados internacionalmente em 2024. Três deles serão disputados em Londres - dois no Tottenham Hotspur Stadium e o terceiro em Wembley. Também haverá um confronto na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha.