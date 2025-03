A confusão entre ela e o atleta teve início em meados de março - Reprodução/Instagram

Publicado 24/03/2025 14:58

Any Awuada, que ganhou notoriedade nas últimas semanas ao afirmar ter ficado com o jogador de futebol Neymar Jr. durante uma festa, usou as redes sociais para mostrar aos seguidores que recebeu recentemente um processo judicial. No entanto, a acompanhante não deixou claro se a ação foi movida pelo craque do Santos ou por outra pessoa.



A informação foi compartilhada por ela nos stories do Instagram. No vídeo, Any aparece segurando os papéis do processo e comenta: "Minha filha, olha aqui! Processo judicial chegou. Ai, meu Deus, coitada da minha advogada", brincou.



Em meio à polêmica envolvendo Neymar, na última terça-feira (18), Any Awuada exibiu um teste de gravidez positivo em suas redes sociais e afirmou estar grávida de apenas uma semana. No entanto, ela preferiu não revelar a identidade do suposto pai da criança.



No dia seguinte, após receber diversas críticas e ser acusada de estar interessada na pensão que o bebê poderia receber, Any Awuada negou qualquer intenção de aplicar um golpe. "Até a minha neta eu já aposentei, se eu quiser, sozinha, sem precisar da pensão de ninguém, até porque um filho não é brincadeira. E vamo lá: vocês não sabem quem é o pai, ninguém sabe, só eu sei. Vamo respeitar um pouquinho", declarou.