O cantor precisou ficar 90 dias de repouso - Reprodução/TV Globo/SBT

O cantor precisou ficar 90 dias de repousoReprodução/TV Globo/SBT

Publicado 24/03/2025 14:24 | Atualizado 24/03/2025 14:26

Em entrevista ao podcast "Rokast", o cantor Sérgio Reis relembrou o acidente que o levou à UTI após cair de um palco durante um show em Minas Gerais. O artista contou que sofreu diversas fraturas e revelou ter recebido ajuda financeira do colega de profissão, o cantor Amado Batista. Segundo ele, o esposo de Calita Franciele lhe emprestou R$ 300 mil para que não precisasse se preocupar com despesas durante o período de repouso.



O acidente ocorreu em março de 2012 e, de acordo com Sérgio Reis, seu estado de saúde foi bastante grave. "Eu trinquei nove vértebras, quebrei oito costelas, perfurei o pulmão direito, quebrei esse ombro [direito] e luxei o meu joelho esquerdo. Então, fiquei 90 dias quieto", relatou o cantor, que atualmente tem 84 anos.



Durante a recuperação, Amado Batista teria entrado em contato com Sérgio Reis e afirmado que iria visitá-lo. "Ele foi lá na Serra da Cantareira, levou uma mala grande, pôs no chão, a Ângela [esposa] fez um bolo. Eu mal podia andar, cara", recordou. Sérgio Reis destacou que precisou ficar, no mínimo, 90 dias sem trabalhar.



"Então, ele falou: 'Vou indo embora, porque não quero viajar à noite, então já estou indo'. Ele se levantou para sair, e eu disse: 'Amado, sua mala'. Aí ele respondeu: 'Tem R$ 300 mil aí, depois a gente acerta. Trouxe para pagar suas contas'", relatou o cantor. Sérgio Reis ainda revelou que tentou recusar a ajuda, mas Amado Batista insistiu em auxiliá-lo.