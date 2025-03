O técnico de som trabalhou na banda de Carlinhos Brown por nove anos - Reprodução/Instagram

Publicado 24/03/2025 11:18 | Atualizado 24/03/2025 11:25

Disputas judiciais envolvendo personalidades do entretenimento são frequentes, e o cantor Carlinhos Brown agora enfrenta uma situação semelhante. A coluna Daniel Nascimento teve acesso, com exclusividade, a um processo movido contra o artista por um ex-funcionário, que reivindicava mais de R$ 1 milhão em indenizações trabalhistas e danos morais.

Nos documentos do caso, o técnico de áudio Benito Sales Martinez declara ter trabalhado na equipe do artista por aproximadamente nove anos sem jamais ter tido seu vínculo formalizado ou tirado férias. O profissional também afirma ter deixado a banda de Carlinhos Brown sem que todos os salários tivessem sido pagos. Dentre as pessoas que estão sendo processadas por ele, o nome dos pais do cantor, Madalena e Renato, também foram incluídos na lista.

De acordo com a defesa de Benito, ele foi contratado para integrar a equipe do percussionista em abril de 2014. Atuava na parte de som, iniciando a jornada de trabalho na quinta-feira, às 23h, e finalizando-a na segunda-feira, às 12h. O profissional ainda revelou que também trabalhava em feriados que caíam nesses dias da semana.

Nos autos do processo, a defesa do técnico de som alega que ele enfrentou jornadas exaustivas de trabalho, que não respeitavam o período mínimo de onze horas de descanso entre elas. Benito afirma que passava cerca de três horas montando o equipamento dos shows, trabalhava nas apresentações, que duravam cinco horas, e depois passava duas horas desmontando tudo. Os documentos ainda indicam que o ex-funcionário e o restante da equipe só conseguiam descansar a caminho de uma apresentação e outra, e que isso também era raro de acontecer, até mesmo quando estavam no hotel.

Segundo a defesa do profissional, a última remuneração recebida foi no valor de R$ 11.960,00 antes de deixar a equipe, em abril de 2022. A fim de quitar todas as dívidas trabalhistas, adicionais noturnos, insalubridade, entre outros, os advogados de Benito pedem uma indenização no valor de R$ 1.059.355,93.

A coluna teve acesso aos desdobramentos do processo, que terminou em um acordo entre as partes, nos autos, ficou estabelecido que o técnico de som deveria receber além de seus direitos trabalhistas, uma indenização por danos morais devido às condições de trabalho, no valor de R$ 100 mil. No total, o ex-funcionário recebeu a quantia de R$ 80 mil de cada parte processada por ele. Os pagamentos foram realizados em uma parcela de R$ 30 mil, três parcelas de R$ 10 mil e uma de R$ 20 mil por cada um.

Vale lembrar que nesse processo, além de Carlinhos Brown e seus pais, o funcionário processou também outros parentes e empresas do cantor, recebendo assim um total de R$ 640 mil de indenização.