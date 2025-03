O episódio aconteceu no último dia 10 de março - Reprodução/Facebook

Publicado 24/03/2025 11:05

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) decidiu, na última quarta-feira (19), arquivar a queixa apresentada pela deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) contra a cantora e pastora Baby do Brasil, que afirmou, durante uma pregação, que vítimas de abusos sexuais deveriam perdoar seus agressores, mesmo que fossem familiares.

Em um ofício encaminhado ao MP em 12 de março, a deputada federal Sâmia argumentou na denúncia: “Tal discurso, proferido em ambiente público e amplamente divulgado nas redes sociais, a nosso rigor, ultrapassa os limites da liberdade religiosa e de expressão, uma vez que não se restringe à orientação espiritual individual, mas incita conduta que pode resultar na impunidade de crimes graves, favorecendo abusadores e desconsiderando o impacto psicológico e físico das violências sofridas pelas vítimas”.

A parlamentar também solicitou que o Ministério Público investigasse tanto a artista quanto a boate D-Edge, acusando-os de omissão durante o evento “Frequência de Deus”, organizado pelo DJ e dono do local, Renato Ratier. De acordo com o proprietário, a comemoração gospel teria lotado o local e cerca de 150 pessoas teriam participado.

O promotor de Justiça de Direitos Humanos, Marcelo Otávio Camargo Ramos, em sua análise, concluiu que a atitude de Baby não constituiu ilegalidade. "A cantora apontada na notícia do fato fez uso de sua liberdade religiosa e liberdade de expressão, sendo vedado ao Poder Público imiscuir-se no mérito da fala, julgando sua adequação, pertinência ou oportunidade", ele disse no documento. O responsável ainda apontou que, neste caso, cabe à opinião pública julgar o certo e o errado. “A repercussão negativa da fala da artista representada, por si só, é desdobramento natural da liberdade de expressão, cabendo aos próprios ouvintes de tal fala exercerem seu juízo crítico sobre as mensagens veiculadas”, declarou o promotor.

A situação aconteceu no último dia 10 de março deste ano, durante um culto realizado na boate D-Edge, quando Baby do Brasil disse: "Perdoa tudo o que tiver no seu coração nesse lugar, perdoa. Se teve abuso sexual, perdoa. Se foi na família, perdoa. Se é briga de família, mãe, filho, pai, perdoa". O discurso gerou repercussão negativa nas redes sociais, com muitas pessoas acusando a cantora de ser conivente com o silêncio das vítimas e a impunidade dos abusadores.