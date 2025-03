A Rainha dos Baixinhos participou do 'Programa HEBE' em 1989 - Reprodução/SBT

Publicado 24/03/2025 08:34 | Atualizado 24/03/2025 09:04

No último domingo (23), a apresentadora Xuxa Meneghel participou do "Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel", onde foi homenageada pela herdeira do SBT. Durante a atração, a Rainha dos Baixinhos revelou a confusão que a participação dela no programa que a falecida comunicadora Hebe Camargo tinha na emissora, em 1989, causou nos bastidores da TV Globo. De acordo com a cantora, o canal dos Marinho teria passado a firmar contratos de exclusividade com suas estrelas por causa dela.

Segundo Xuxa, o contrato de exclusividade com a TV Globo foi assinado dias após sua ida ao SBT. "Depois que fiz o programa da Hebe, no outro dia, quando voltei para o Rio, Boni me chamou e falou: 'Ontem a gente perdeu no Ibope à noite com duas loiras, e uma delas era minha'. A partir daquele dia, o contrato de todo mundo na Globo foi mudado, e tinha que pedir permissão... a culpa foi minha", lembrou ela.

A Rainha dos Baixinhos também contou como a participação no programa comandado por Hebe Camargo paralisou os bastidores do SBT. "Ficava muita gente fora do estúdio, e colocaram monitores para as pessoas verem. Teve um Ibope muito grande porque Hebe anunciou muito. Fiquei muito feliz porque sempre amei a Hebe de paixão", lembrou ela.

Com uma réplica da famosa nave no palco do maior programa do SBT, a apresentadora Xuxa Meneghel relembrou grandes momentos de sua carreira ao lado de Patrícia Abravanel, além de conversas sobre a vida pessoal. A Rainha dos Baixinhos também ouviu depoimentos de amigos e fãs que tiveram a vida marcada por ela.