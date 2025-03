A comunicadora participava do quadro 'Passa ou Repassa' - Reprodução/SBT

A comunicadora participava do quadro 'Passa ou Repassa'Reprodução/SBT

Publicado 24/03/2025 08:58 | Atualizado 24/03/2025 09:05

A apresentadora Ana Furtado passou por uma situação inusitada ao vivo ao receber uma resposta invertida de Celso Portiolli durante sua participação no quadro Passa ou Repassa, exibido no programa "Domingo Legal". O episódio aconteceu no último domingo (23), enquanto a apresentadora relembrava momentos importantes de sua carreira na televisão e mencionava a concorrência que enfrentou com a atração do SBT, quando ainda era comandada por outro apresentador renomado.



Durante a conversa, Ana explicou que sua estreia como apresentadora ocorreu em 1996, na TV Globo, com um programa dominical chamado Ponto a Ponto. Ao recordar essa fase, mencionou que a produção chegou a superar a audiência do Domingo Legal, que, na época, estava sob o comando de Gugu Liberato.



O assunto entrou em pauta quando a comunicadora revelou que tem 29 anos de carreira televisiva. “Meu primeiro programa na TV foi em 1996, eu apresentei aos domingos na TV Globo o Ponto a Ponto”, iniciou a esposa de Boninho. “Eu lembro, concorria com o Domingo Legal, mas eu não estava aqui”, lembrou o apresentador Celso Portiolli.



“Concorria com o Domingo Legal, e a gente ganhava do Domingo Legal, graças a Deus”, continuou Ana. Sem perder tempo, Celso respondeu de maneira bem-humorada, destacando que seu programa também teve vitórias expressivas sobre a emissora concorrente: “Ah, eu também já ganhei da Globo muitas vezes, vamos falar disso”, brincou o apresentador do SBT, arrancando risadas.