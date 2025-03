A situação teve início na última sexta-feira (21) - Reprodução/Instagram

Publicado 24/03/2025 12:35

A cantora Ana Paula Valadão se pronunciou em suas redes sociais, no último sábado, sobre a polêmica que gerou repercussão e envolvia seu nome. Durante uma live realizada no dia anterior, a cantora pediu que um perfil que solicitava doações a ela e a outros usuários fosse bloqueado e, de forma debochada, sugeriu que o seguidor procurasse ajuda na Igreja da Lagoinha, comandada pela sua família.



Após ser duramente criticada por internautas e acusada de omissão diante de um pedido de socorro, a ex-integrante do Diante do Trono explicou sua atitude. Em um post no Instagram, ela esclareceu que suas transmissões ao vivo são frequentemente invadidas por perfis fraudulentos, que tentam enganar os seguidores para obter dinheiro de maneira indevida.



A cantora também relatou que esses perfis falsos fazem tantos comentários no chat que isso a impede de interagir com os verdadeiros fiéis. Ana Paula Valadão ainda ressaltou que as notícias sobre o episódio não mencionaram o momento em que ela alertou os seguidores sobre os golpistas e pediu ajuda para denunciar esses perfis falsos.



A líder religiosa também fez questão de destacar seu envolvimento com projetos sociais: “Quem me conhece sabe que, há mais de 27 anos, tenho direcionado os recursos provenientes da minha música para diversos trabalhos missionários e projetos sociais", contou ela. Ela finalizou agradecendo aos amigos que compreendem sua postura, concluindo: “Obrigada aos amigos que já me conhecem e para quem não preciso me justificar. E que Deus abençoe aqueles para quem não adianta explicar nada, porque não vão mudar de ideia a meu respeito. Portanto, esse post é para quem é de bem, e que talvez não soubesse o que pensar após uma postagem maldosa a meu respeito. Obrigada por vir ler em meu perfil o que eu teria a dizer sobre o tema.”

Relembre o caso

Durante a transmissão ao vivo no Instagram, Ana Paula demonstrou desconforto ao perceber um comentário recorrente, no qual um internauta pedia ajuda financeira. Visivelmente incomodada com a insistência, ela solicitou que uma intérprete presente na live bloqueasse o usuário. Após a remoção do seguidor, a ex-integrante do Diante do Trono aproveitou o momento para dar uma alfinetada na Igreja Batista da Lagoinha, sugerindo que o fã procurasse auxílio na instituição. “Aqui, ó, vai na ação social da Igreja da Lagoinha, que eles têm muito dinheiro. Vai lá (pegar) na cesta básica deles!”, afirmou a cantora, provocando risadas entre os presentes.