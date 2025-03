O casal está junto desde 2021 - Reprodução/Instagram

O casal está junto desde 2021Reprodução/Instagram

Publicado 24/03/2025 13:59

A jogadora de vôlei Natália Araújo, conhecida como Natinha, se envolveu em uma grande polêmica em fevereiro deste ano, após aparecer no Instagram chorando desesperadamente ao descobrir uma suposta traição do namorado, o massagista João Pedro. No entanto, para surpresa dos fãs, no último sábado (22), o portal do jornalista Leo Dias divulgou com exclusividade que o casal teria reatado o namoro.

De acordo com informações divulgadas pelo site, amigos próximos ao casal teriam confirmado que a líbero da Seleção Brasileira de Vôlei perdoou a suposta traição. Eles ainda explicaram que, na realidade, tudo não passou de um mal-entendido entre os dois.

Vale lembrar que, no início de março deste ano, o então ex-casal já dava indícios de uma reconciliação. Na época, a atleta curtiu uma postagem feita por um fã-clube, que publicou uma foto dela ao lado de João Pedro com a legenda: “O que Deus une, ninguém separa.”

Sempre ativa nas redes sociais, Natinha também deu pistas de que sua relação com João Pedro está indo de vento em popa. Em suas publicações, ela mencionou estar com o coração acelerado e vivendo uma fase feliz em sua vida pessoal. No último sábado (22), por exemplo, a jogadora compartilhou registros de sua viagem para São Miguel dos Milagres, em Alagoas – o mesmo destino escolhido por João Pedro, inclusive na mesma praia.