Savinho é um dos destaques do Girona, sensação do futebol espanholJorge Guerrero / AFP

Publicado 05/02/2024 18:02

Um dos destaques do Girona, sensação do futebol espanhol nessa temporada, o brasileiro Savinho será jogador do Manchester City em 2024/25. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o ponta e o clube inglês tem um acordo para que o ex-jogador do Atlético-MG se transfira para os "Citizens" no verão europeu.

Savinho pertence ao Troyes que, assim como o Girona e o Manchester City, pertence ao Grupo City, que, no Brasil, administra o Bahia. Ele atua por empréstimo no clube espanhol e, com seu destaque, chamou a atenção do principal clube do conglomerado, que irá comprá-lo para a próxima temporada.

O brasileiro nunca escondeu o desejo de jogar no Manchester City e, segundo o jornalista, Savinho recebeu ofertas de clubes do futebol alemão e da Premier League. Entretanto, a vontade de atuar na principal equipe do Grupo City prevaleceu.

Revelado pelo Atlético-MG, Savinho foi vendido ao Grupo City em junho de 2022, por 6,5 milhões de euros (R$ 33,5 milhões à época). O Galo mantém 12,5% dos direitos do ponta e, com essa negociação do Troyes para o Manchester City, o clube lucraria uma boa quantia. Além disso, poderá receber bonificações em bônus que podem chegar até 6 milhões de euros (R$ 32 milhões).

Após disputar a temporada 2022/23 emprestado ao PSV, da Holanda, Savinho vive sua melhor temporada no futebol europeu em 2023/24. O brasileiro tem sete gols e sete assistências em 27 partidas disputadas pelo Girona, que ocupa a vice-liderança do Campeonato Espanhol, na frente de potências como Barcelona e Atlético de Madrid.