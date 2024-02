Aldair Rodríguez, do Cienciano, foi vítima de racismo por parte de torcedores do ADT - Divulgação / Cienciano

Publicado 05/02/2024 18:49

O Ministério da Cultura do Peru, clubes e jogadores de futebol condenaram nesta segunda-feira (5) o racismo nos estádios do país, depois de uma banana ter sido atirada na direção de um jogador do clube Cienciano durante um jogo do campeonato local da primeira divisão.

"Repudiamos e condenamos categoricamente o ato de discriminação dos torcedores do clube ADT (Asociación Deportiva Tarma), que desumanizam os cidadãos afrodescendentes devido à cor da pele, evidenciando assim a estigmatização dos membros do povo afro-peruano", afirmou o ministério em um comunicado.

A banana foi lançada por torcedores da arquibancada do estádio Unión Tarma, na cidade de mesmo nome, no atacante Aldair Rodríguez, no final do primeiro tempo da partida disputada no sábado.

O incidente ocorreu poucos minutos depois de o jogador abrir o placar, a favor do visitante Cienciano. Tudo foi visto na televisão porque o ato foi transmitido ao vivo.

O árbitro Micke Palomino interrompeu a partida por alguns minutos para que fosse feito um anúncio de que a partida seria suspensa caso os atos racistas persistissem. Os jogadores do Cienciano ameaçaram se retirar.

"Seria necessário buscar uma decisão drástica para resolver isso (o racismo)", disse Aldair Rodríguez à imprensa.

A Federação Peruana de Futebol (FPF) ainda não se pronunciou, mas o regulamento prevê sanções para clubes e torcedores que praticarem atos racistas.

O Cienciano exigiu que "sejam aplicadas as sanções pertinentes a este incidente condenável, pois contraria o combate à discriminação que deve ser promovido".

"Isso prejudica e mancha o futebol, acho desrespeitoso que tenham jogado uma banana", disse o técnico argentino do ADT, Carlos Desio, aos repórteres.

A partida entre ADT e Cienciano pela segunda rodada do Apertura 2024 terminou empatada em 1 a 1.

Não é a primeira vez que uma banana é atirada num estádio de futebol peruano. No Clausura 2022, no Monumental de Lima, foi lançada na direção do atacante Kevin Quevedo, do Melgar, em uma partida contra o Universitario.

A torcida do Cienciano, time originário da cidade andina de Cusco, também cometeu atos racistas em 2015 contra o atacante panamenho Luis Tejada, falecido há uma semana, a quem insultaram em uma partida contra seu clube Juan Aurich.

Nessa ocasião, a FPF multou o Cienciano em 12 mil dólares (cerca de R$ 60 mil dólares pela cotação atual).