Rio - Diretor de futebol do Barcelona, o luso-brasileiro Deco, de 46 anos, rejeitou a ideia de que Pep Guardiola promoveu uma revolução no futebol do clube espanhol. Na opinião do ídolo do Fluminense, o espanhol encontrou uma base bem consolidada no Barça, quando assumiu o comando.

"Fala-se de uma grande revolução que é uma grande mentira. Ronaldinho e eu saímos, mas havia Xavi, Iniesta, Busquets que estava subindo, Yaya Touré, o melhor jogador africano, Messi, claro, Samuel Eto'o", afirmou em entrevista ao jornal "La Vanguardia".

Apesar disso, Deco reconheceu os méritos de Guardiola, que levantou duas Ligas dos Campeões, pelo Barcelona e exaltou a qualidade da equipe catalã.



“Foi inteligente e quando ele chegou colocou ordem e sua qualidade como treinador até montar o melhor time que vi na minha vida. E ele foi inteligente, sabia que não devia perder tempo com outras coisas”, explicou.