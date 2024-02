Christian Horner está sendo investigado por conduta inapropriada na Red Bull Racing - AFP

Publicado 05/02/2024 16:54

Rio - A Red Bull Racing (RBR) abriu uma investigação interna contra Christian Horner. O chefe da equipe austríaca na Fórmula 1 foi acusado de conduta imprópria, de acordo com informações do jornal holandês "Telegraaf". O motivo, no entanto, não foi especificado. Ele, no entanto, nega as acusações.

"Foi iniciada uma investigação independente. Esse processo está sendo conduzido por um advogado externo especializado. A empresa leva essas questões extremamente a sério e a investigação será concluída o mais rápido possível", disse um porta-voz da empresa.

Christian Horner é chefe de equipe da RBR na Fórmula 1 desde 2005. Sob o comando do britânico, a equipe austríaca conquistou seis títulos de construtores e sete de pilotos (quatro com Sebastian Vettel e três com Max Verstappen), além de 113 vitórias, 95 pole positions e 264 pódios.

Horner deve permanecer no cargo em meio a investigação. O chefe da equipe foi aconselhado a abrir mão de suas funções após o caso vir à tona publicamente, mas ele teria recusado a ideia e reiterou que é inocente. O desfecho da situação definirá a situação.