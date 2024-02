Yuri Elino Ferreira da Cruz - Reprodução

Publicado 05/02/2024 16:23

Rio - Em consenso, Flamengo e Botafogo escolheram Yuri Elino Ferreira da Cruz para ser o árbitro do clássico na próxima quarta-feira (7), às 21h30, no Maracanã, pela 7ª rodada da Taça Guanabara. O responsável pelo VAR será Rodrigo Nunes.

O martelo foi batido pelos clubes nesta segunda-feira (5) durante reunião com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. No encontro, a Ferj apresentou uma lista com o nome de quatro árbitros, que foi analisada por André Mazzuco, que representou o Botafogo, e Bruno Spindel, pelo lado do Flamengo.

Após a definição, o dirigente do Flamengo rasgou elogios à nova medida adotada pela Ferj em clássicos.

"Temos que elogiar muito a transparência da Ferj, de envolver os seus filiados no processo, de reconhecer os erros quando eles ocorrem, de deixar claras suas posições técnicas, de nos receber ontem, imediatamente após o jogo, para esclarecer uma dúvida nossa", disse Spindel ao "ge".

A medida foi adotada pela federação após erros graves de arbitragem nas primeiras rodadas, especialmente em relação ao Vasco. No duelo do Cruz-Maltino com o Flamengo, no último domingo (4), os rivais escolheram em consenso o nome de Wagner Magalhães.